Джиган ответил на вызов Александра Емельяненко: «Интереса нет»

Российский музыкальный исполнитель Джиган заявил, что его не интересует проведение поединка против бойца Александра Емельяненко.

«Интереса нет», — приводит ответ исполнителя ТАСС.

10 июля Емельяненко в интервью «СЭ» обратился к Джигану, заявив, что с удовольствием подерется с ним.

Ранее Джиган сообщал, что хочет провести показательный бой против боксера Дениса Лебедева.

Емельяненко в прошлом бою победил блогера Евгения Ершова 26 мая 2023-го в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».