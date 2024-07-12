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Сегодня, 10:52

Джиган ответил на вызов Александра Емельяненко: «Интереса нет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джиган.
Фото Global Look Press

Российский музыкальный исполнитель Джиган заявил, что его не интересует проведение поединка против бойца Александра Емельяненко.

«Интереса нет», — приводит ответ исполнителя ТАСС.

10 июля Емельяненко в интервью «СЭ» обратился к Джигану, заявив, что с удовольствием подерется с ним.

Ранее Джиган сообщал, что хочет провести показательный бой против боксера Дениса Лебедева.

Емельяненко в прошлом бою победил блогера Евгения Ершова 26 мая 2023-го в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: ТАСС
Александр Емельяненко
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