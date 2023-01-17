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Сегодня, 13:35

Джейк Шилдс: «Ник Диас тренируется каждый день»

39-летний экс-боец UFC Ник Диас возобновил тренировки
Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC Джейк Шилдс (33-11) заявил, что 39-летний ветеран UFC Ник Диас (26-10) вновь начал тренироваться.

«Он снова начал тренироваться, и это здорово, потому что к прошлому бою он не проводил тренировочный лагерь, — отметил Шилдс в интервью Helen Yee. — Не скажу, что он проводит полноценные тренировки, но радует, что он вновь вернулся в зал и тренируется каждый день. Ник мне как брат. Я знаю, что все фанаты вновь хотят увидеть его в октагоне. Было бы здорово увидеть его возвращение, но для этого нужно провести тренировочный лагерь».

Диас вернулся в клетку 25 сентября 2021 года на UFC 266 после 6-летнего перерыва. Он проиграл Робби Лоулеру (29-15) техническим нокаутом в третьем раунде.

В последний раз Диас одержал победу 30 октября 2011 года на UFC 137. Он одолел другого ветерана Би Джей Пенна единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27).

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