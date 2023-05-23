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Монсон перестал быть гражданином США: «Теперь я только россиянин»

Виталий Косик
Корреспондент
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Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Боец смешанного стиля Джефф Монсон отказался от гражданства США и сдал американский паспорт в консульство в Стамбуле.

«Я сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле. Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны. Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией. Теперь я больше не американец, я только россиянин», — приводит слова Монсона ТАСС.

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Ранее он заявил, что отказывается от американского гражданства из-за политики США.

Источник: ТАСС
Джефф Монсон
ММА
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