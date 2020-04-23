Джастин Гэтжи: «Хочу, чтобы Хабиб пытался прикончить меня»

Американец Джастин Гэтжи поделился мнением о бое с соотечественником Тони Фергюсоном. Предполагается, что встреча состоится на турнире UFC 249 9 мая.

— После того, как на меня оденут этот пояс, я не остановлюсь, — приводит слова Гэтжи MMA Mania. — Это будет лишь еще один шаг к вершине. Я не буду считать себя настоящим чемпионом UFC.

Побью Фергюсона, а в следующем поединке встречусь с Хабибом. Я ведь здесь для того, чтобы стать лучшим легковесом в мире. Хочу, чтобы он старался на максимум и пытался прикончить меня, а иначе я перестану его уважать.

31-летний Гэтжи провел в ММА 23 поединка, одержав 21 победу (18 нокаутом) и потерпев 2 поражения. На счету 36-летнего Фергюсона 25 побед (12 нокаутом) и 3 поражения.