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Дядя Хабиба выложил фотографию из больницы для зараженных коронавирусом

10:39

Дядя российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, Нурмагомед Нурмагомедов опубликовал у себя в Instagram фотографию из больницы для зараженных коронавирусом.

— Спасибо врачам! Это детское отделение в городе Кизилюрте, — подписал публикацию родственник спортсмена.

Нурмагомед — чемпион мира по самбо 1992 года в весовой категории до 82 кг.

Напомним, отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап, находится в одной из больниц Москвы в тяжелом состоянии.

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