Двалишвили победил Додсона единогласным решением судей

На турнире UFC 252 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся бой основного карда между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Джоном Додсоном в легчайшем весе (до 61,2 кг). Грузинский спортсмен одержал победу.

Бой продлился все три раунда. Двалишвили победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

29-летний грузин одержал 12-ю победу в ММА (два нокаута) при четырех поражениях. У 35-летнего американца 22 победы (12 нокаутов) и 12 поражений.

Главным событием вечера станет титульный бой тяжеловесов Стипе Миочича и Даниэля Кормье.