«Думаю о твоей семье, мой друг». Дэвид Бекхэм поддержал Хабиба

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал фотографию с отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, который умер несколько недель назад. Это его первая запись в социальной сети после смерти.

— Думаю о тебе и о твоей семье, мой друг, — прокомментировал известный футболист Дэвид Бекхэм.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА.

«Надеюсь, ты был доволен мною». Первый пост Хабиба после смерти отца