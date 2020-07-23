«Думаю о твоей семье, мой друг». Дэвид Бекхэм поддержал Хабиба

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал фотографию с отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, который умер несколько недель назад. Это его первая запись в социальной сети после смерти.
— Думаю о тебе и о твоей семье, мой друг, — прокомментировал известный футболист Дэвид Бекхэм.
Quran 17:23-24. And your Lord has decreed that you not worship except Him, and to parents, good treatment. Whether one or both of them reach old age [while] with you, say not to them [so much as], «uff,» and do not repel them but speak to them a noble word. And lower to them the wing of humility out of mercy and say, «My Lord, have mercy upon them as they brought me up [when I was] small.» — ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? Сура «аль-Исра'» 23-24 аяты. Всевышний говорит: Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!». — не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Тебя будет не хватать Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему что я умею, надеюсь ты был доволен мною. Ведь в довольстве родителей довольство Аллаха.
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА.
«Надеюсь, ты был доволен мною». Первый пост Хабиба после смерти отца