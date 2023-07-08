Дудакова поделилась своими ожиданиями от титульного реванша между Шевченко и Грассо

Российская дебютантка UFC Виктория Дудакова, выступающая в минимальном весе, поделилась своими ожиданиями от титульного реванша между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо.

«Я не думала, что Алекса Грассо сможет у нее выиграть. У нее все победы были решениями, а я не представляю, чтобы Шевченко кому-то проиграла решением, кроме Аманды Нуньес, которая больше нее. Не знаю, сможет ли Валентина сделать правильные выводы. Сейчас она готовится в Таиланде. Валентина — очень умный боец и может победить Грассо, но все будет зависеть от того, кто как готов. В поединке двух высококлассных бойцов все может решить случай, как это было в первом бою. Конечно, буду болеть за Валентину, а там сложно сказать, как все сложится. Ей уже 35, а сопернице всего 29, тем более мексиканцы очень тяжелые люди. Это будет очень непростой бой для обеих», — приводит слова Дудаковой MMA.Metaratings.ru.

Шевченко проиграла Грассо сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Поединок Грассо и Шевченко за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе и станет главным событием турнира UFC Fight Night 227.