Друг Сергея Харитонова уверен, что Яндиев спланировал нападение заранее

Друг избитого Сергея Харитонова Руслан Абдо в интервью YouTube-каналу «Спорт-Экспресс» рассказал, с чего началась драка с бойцом UFC Адамом Яндиевым.

— Когда-то очень давно у нас были с ним разногласия, но конфликты уже давно были исчерпаны, — заявил Абдо. — Но вы видите — весь процесс снимали, были люди у него на подстраховке. Думаю, это изначально было спланировано им и реализовано. Пока разбираемся. Я сам еще не могу найти ответа — пока смотрим, думаем, разбираемся.

— Вы думаете, все эти видео были опубликованы его людьми?

— Конечно. Вы посмотрите — когда он только идет со мной, уже сзади кто-то снимает. А мы с ним еще диалог не начали, а нас уже снимают. Это странно. С Сергеем, понятно, они с камеры сняли. А со мной, когда мы первый раз вышли, он, чтобы засняли, как он будет показывать свои спортивные достижения.

— Тогда Сергея рядом с вами не было?

— Нет, тогда он еще не приехал. Он нас двоих сразу и не позвал бы. Так и продумывалось, чтобы каждого по отдельности вывести и из-за угла так сделать свой удар. Что Сергей не ожидал — держал руки в карманах, что со мной он шел за спиной, немного отставал. Я с ним даже диалог не начал, почувствовал, что он меня ударил, и даже особо не ориентировался, потому что не был готов к этой ситуации. Если бы он сказал: «пойдем поговорим по-мужски», я был бы готов и понимал бы, что мы идем с ним выяснять отношения на кулаках. А так он просто вывел. Тем более я не такой боец, чтобы составить ему конкуренцию.

— Из-за чего он вас попросил выйти и поговорить? Как он вас встретил?

— Я возвращался из туалета, возвращался в зал, и он стоял навстречу. И говорит «пойдем, поговорим». Мы идем разговаривать, но он по сути почти ничего не говорил. Я говорю: «Адам, если есть какие-то вопросы, набери после мероприятия, мы с тобой увидимся и поговорим». И потом я почувствовал, что он меня ударил. Я видел, что он был агрессивно настроил, он был бледным, сильно нервничал. Наверное, очень сильно готовился.

— Он знал, что встретит вас там?

— Да, это все было спланировано. Посторонних людей же не было. Все были по пригласительным — это закрытый турнир. Если бы я знал, что будет такой конфликт, может быть, и не пошел бы туда. (Илья Андреев)