Друг бойца Bellator Сергея Харитонова бизнесмен Руслан Абдо прокомментировал «СЭ» интервью бойца UFC Адама Яндиева.

13 ноября во время турнира по ММА в Москве Яндиев напал на Абдо, а потом — на Харитонова. Обоим потребовалась госпитализация. 16 ноября было опубликовано интервью Яндиева, которое он дал блогеру Геннадию Голицыну. По словам бойца, он попросил Абдо извиниться за комментарий в интернете, тот ответил ему матом и отпихнул, после чего Яндиев атаковал его.

— Посмотрел его интервью, поулыбался, — сказал Абдо. — Был немножко удивлен. Но предполагал, что он будет что-то подобное рассказывать.

— Он сказал, что не избивал вас, а просто дал пендаля.

— Ага, дал пендаля, а у меня перелом носа, сотрясение мозг и вывих челюсти. Хороший пендаль, да. Он у меня даже не спрашивал, Руслан я или нет. Он знал, что я Руслан. Я заходил с девушкой. То есть даже очевидец есть — эта девушка. Он шел мне навстречу. Он сказал: «Пойдем, поговорим». Он не называл меня по имени. Даже не здоровался. Мы пошли. Шли молча. Когда вышли, я ему сказал: «Сегодня мероприятие, турнир, запиши мой номер телефона, набери, поговорим».

Он говорит в интервью, что я начал ругаться, отталкивать его. Я разве похож на человека, который не в свое уме? Я не понимал, с кем выхожу? Я понимал, что выхожу с бойцом. Тем более, что он горячих кровей, вывести его на конфликт, вывести из себя — очень просто. А мне разве охота получать по лицу? В данный момент я даже не могу на работу выйти. Сижу на больничном. Для меня это большой минус. Я был больше всех заинтересован, чтобы этого конфликта не было. Мне это вообще не нужно было. У меня теперь убытки сумасшедший.

В этот момент он что-то несвязно говорил — «Кто кому должен? Кто кому должен?» А потом «Я сейчас тебя убью» и нанес удар правой рукой. Я его выдержал, хотя звездочки закружились. А ударом левой рукой, в которой был какой-то предмет, он меня оглушил. После него я оказался на полу. Этот удар был очень сильный. Я его очень хорошо почувствовал.

Если бы он начал диалог так, как говорит — с просьбы извиниться перед ним — я думаю, никакого конфликта бы не было, мы бы разошлись с миром. Никаких просьб извиниться не было. Если была бы — я бы с ним по-любому договорился. Я занимаюсь бизнесом, умею с людьми общаться. Тем более я не хочу с ним никакого конфликта. Мне это вообще неинтересно. Зачем мне получать от человека, который одним ударом может убить? Он профессиональный спортсмен, у него силы немерено. В СМИ пишут, что я боец. Но я никакой не боец. Я человек, который просто тренировался для себя.

Когда я выходил с ним разговаривать, то максимально осторожничал, вел себя так, чтобы его не вывести из себя, чтобы не было конфликта. Но он шел меня бить. И я чувствовал, видя выражение его лица, что он что-то задумал. Но я думал, что может начать оскорблять, но не драться.

— Он сказал: «Я тебя убью?»

— Что-то в этом роде. Когда наносил удар. (Илья Андреев)