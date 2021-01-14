Друг Хабиба рассказал, как тот оказался в UFC: «Приехал за мной в 6 утра, стал сигналить, кричать»

Чемпион Brave в суперлегком весе Эльдар Эльдаров рассказал в интервью «СЭ», как Хабиб Нурмагомедов стал бойцом UFC в ноябре 2011 года.

Тогда 20-летний на тот момент Эльдаров списался по почте с менеджером Сэмом Кардэном (Шамиль Карданов), который организовал для Нурмагомедова переход в UFC.

«Я владел английским, сидел на Facebook, когда в Дагестане, наверное, мало кто знал про эту сеть, — сказал Эльдаров. — Интересовался, видел, что есть клуб K-Dojo в Нью-Джерси, видел, что там тренируются наши бойцы. Получилось наладить связь, было общение. Я интересовался, как там занимаются наши и американцы. В один момент мне сказали: «Знаешь, у нас есть компаньон, который работает с Даной Уайтом. Что, если подписать Шамиля Завурова в UFC?» Мне нужно было время, чтобы спросить у Шамиля. Он тогда был чемпионом М-1 и ответил, что Вадим Финкельштейн (президент M-1 Global) его не отпустит. Может, он тогда и не поверил в серьезность предложения. Тогда я предложил им Хабиба. Мы-то все занимались с ним и понимали его перспективы. Мне сказали: «Но о нем нет никакой информации, нет видео, рекорда». Я предложил: «Если мы все это соберем, сможете организовать?» Ответили, что могут попробовать. Тогда я загорелся делом. Мы начали снимать ролики, хайлайты, видеоблоги, которые никто тогда не снимал. Кидали им ссылки. Получилось выйти на Sherdog. У Хабиба много боев, которых не было на Sherdog. Нас попросили заполнить анкету, список боев, прислать видео. Я все заполнил, нашу заявку приняли. Привели рекорд в порядок, наснимали видео, все отправили. И в один прекрасный день нам сообщили, что есть контракт на шесть боев».

«Так получилось, что контракт пришел мне на почту, — отметил Эльдаров. — Мы на радостях поехали все сканировать и подписывать. Хабиб не верил. Я ему ночью позвонил, сказал, что пришел контракт. Он говорил: «Да ты шутишь, не ври!» Он потом рассказал, что не спал до самого утра. Приехал за мной в 6 утра, стал сигналить, кричать: «Поехали!» (распечатывать контракт они поехали в интернет-кафе. — Прим. «СЭ»)».

Всего Нурмагомедов провел в UFC 13 боев, победив в каждом. В 2018 году он стал чемпионом UFC в легком весе, впоследствии трижды защитив титул. В октябре 2020-го Хабиб после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры. В январе должна состояться встреча Нурмагомедова с Даной Уайтом, на которой будет обсуждаться продолжение его выступлений в ММА. Эльдаров (12-1) же продолжает бойцовскую карьеру. 16 января он проведет бой с бразильцем Леонардо Мафрой (15-5) на турнире Brave, который пройдет в Красной Поляне на WOW Арене.

(Илья Андреев)