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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Друг Хабиба показал, чем занимается боец. Ранее он покинул свою пресс-конференцию

14:32
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Друг Хабиба Нурмагомедова Фаррух выложил в сториз видео, как Хабиб бежит по беговой дорожке. Именно в сопровождении Фарруха Хабиб покинул «РИА Новости», где должна была состояться его пресс-конференция.

Боец приехал для ее проведения, однако участвовать в мероприятии не стал.

Хабиб Нурмагомедов отменил пресс-конференцию в Москве

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