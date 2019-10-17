Друг Хабиба показал, чем занимается боец. Ранее он покинул свою пресс-конференцию

Друг Хабиба Нурмагомедова Фаррух выложил в сториз видео, как Хабиб бежит по беговой дорожке. Именно в сопровождении Фарруха Хабиб покинул «РИА Новости», где должна была состояться его пресс-конференция.

Боец приехал для ее проведения, однако участвовать в мероприятии не стал.

Друг Хабиба — Фаррух — выложил в сториз видео, как Хабиб бежит по беговой дорожке. Именно в сопровождении Фарруха Хабиб покинул РИА Новости pic.twitter.com/vsWVbfa9r4 — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) October 17, 2019

Хабиб Нурмагомедов отменил пресс-конференцию в Москве