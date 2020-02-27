Дочь Мухаммеда Али не против сравнений ее отца с Макгрегором
Дочь легендарного боксера Мухаммеда Али Рашида призналась, что не против сравнений Конора Макгрегора? с ее отцом. По ее мнению, самому ирландцу неловко от таких сравнений.
— Макгрегор — не Мухаммед Али, но против такого сравнения я не возражаю, — цитирует RT дочь Али. — Как и мой папа в свое время, он изменил спорт, сделав его захватывающим для зрителя. Когда он появился на сцене со своим трэш-током и многочисленными громкими заявлениями, внимание к смешанным боевым искусствам проявили те, кто их раньше не смотрел. Он сделал спорт интересным и увлекательным.
— На ваш взгляд, как Конор сам относится к сравнению с легендарным боксёром?
— Конечно, ему неловко от этого, потому что он сам ориентировался на Мухаммеда.
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https://russian.rt.com/sport/article/721708-rashida-ali-muhammed-makgregor-nurmagomedov