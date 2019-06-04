"Добро пожаловать на борт, Дастин". Нурмагомедов - о поединке с Порье

Российский боец ММА и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свой следующий бой, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби против Дастина Порье.

– Добро пожаловать на борт, Дастин Порье, – написал Нурмагомедов в своем Инстаграме.

Порье в последнем бою победил соотечественника Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC. Данный титул означает статус официального претендента на бой с Нурмагомедовым, который выступает в ММА с 2008 года. Всего на счету российского спортсмена 27 побед и ни одного поражения.

Боец был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го.​

UFC объявил следующий бой Нурмагомедова: 7 сентября в Абу-Даби с Порье