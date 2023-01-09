Дмитрий Бивол: «Меня мотивируют достижения Месси»

Чемпион WBA в полутяжелом весе по боксу Дмитрий Бивол (20-0) сообщил, что он не часто смотрит футбольные матчи, однако заявил, что на чемпионате мира в Катаре болел за Аргентину из-за Лионеля Месси.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

«Честно, мне не особо нравится смотреть футбол. Я люблю в него играть, — сказал Бивол в интервью Boxing Social. — Мне и много бокса смотреть не нравится — я люблю боксировать. Когда ты смотришь футбол, то тратишь на это 90 минут. Это много. Я просто теряю 90 минут, хотя мог бы за это время пойти в него поиграть.

Конечно, иногда я смотрю матчи чемпионата мира. В этот раз я их тоже смотрел. Я болел за Аргентину из-за Месси. Мне нравится, что в футболе есть человек, который всего добился. Месси везде был чемпионом, а теперь он выиграл чемпионат мира. Это история, и меня это мотивирует. Поэтому я болею за него".

Чемпионом мира-2022 по футболу в Катаре стала сборная Аргентины, которая обыграла в финале сборную Францию (3:3, 4:2 по пенальти).