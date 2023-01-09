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Сегодня, 14:01

Монсон: «Хабиб может стать министром спорта Дагестана»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон высказался о будущем экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее СМИ заявляли, что Нурмагомедов может окончательно покинуть индустрию единоборств.

«Думаю, чем бы ни решил заниматься Хабиб после ухода из ММА, он сделает это в Дагестане, чтобы попытаться помочь этому региону, особенно в спорте. Это может быть и политика: например, должность министра спорта. Уверен, в будущем он может стать министром спорта Дагестана. Или, может быть, Хабиб займется волонтерской и благотворительной деятельностью в республике», — приводит слова Монсона «РБ Спорт».

Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года. Он завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Всего на счету россиянина 29 побед и 0 поражений.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzheff-monson-habib-mozhet-stat-ministrom-sporta-dagestana/
Джефф Монсон
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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