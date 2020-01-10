Диллон Дэнис: «Хабиб пытался вырваться и убежать»

Американский боец MMA Диллон Дэнис, который входит в команду Конора Макгрегора, рассказал об инциденте, произошедшем после боя ирландца с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года на шоу UFC 229. Россиянин победил Макгрегора болевым приемом в первом раунде, после чего перелез через октагон и прыгнул на Дэниса, спровоцировав массовую потасовку.

— Он не задел меня, — цитирует MMA Junkie Дэниса. — Знаете, что самое смешное? Когда он перепрыгивал через сетку, его руки и ноги были задраны так высоко вверх, что он даже не мог меня ударить. Я тогда подумал: «Чем он собирается бить, рукой или ногой?» — Я выставил блок, а потом врезал ему правой по лицу, пока он двигался на меня, я еще успел навесить ему апперкот. Потом он развернулся и дал деру.

Вокруг был сущий хаос, со всех сторон меня начали бить, и набежали копы... но Хабиб даже не задел меня. Помню, что много моих ударов достигли цели, он пытался вырваться и убежать, а я прихватить его голову одной рукой и насовать еще апперкотов. Но это был хаос. Все произошло очень быстро.

На счету 26-летнего Дэниса две победы в двух боях ММА. 25 января он проведет поединок с Киганом Геннрихом на турнире Bellator 238.