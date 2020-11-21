Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу поделился мнением о действующем обладателе титула Петре Яне.

«Я вижу, что мое возвращение в легчайший вес будет кошмаром для топ-5. Петр Ян — суперпростенький технически, очень хочу подраться с ним. Думаю, у него будет непростой бой со Стерлингом.

Стерлинг — хороший борец, но в стойке очень посредственный. Он не закладывает обманки в свои тейкдауны. Он либо бьет кики либо делает тейкдауны.

Я же могу все — могу показать проход в ноги и снести голову хайкиком. Могу боксировать на очень сложных футворк-вариантах, могу бороться, могу абсолютно все. Я уже сказал Дане и моему менеджеру, чтобы дали мне хороший бой. Мне не нужны втягивающие поединки, я ушел на отстранение на победном стрике в своем дивизионе. Я хочу свой чертов пояс обратно", — рассказал Диллашоу на ютуб-подкасте «Satsang».

Ти Джей Диллашоу последний поединок провел 19 января 2019-го, проиграв нокаутом Генри Сехудо в бою за титул в наилегчайшем весе. Позже боец получил двухгодовую дисквалификацию, которая истекает в январе 2021-го. В легчайшем весе у Диллашоу 4 победы подряд.