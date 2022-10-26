Боец UFC Евлоев успешно перенес операцию на колене

В команде бойца UFC Мовсара Евлоева сообщили, что спортсмен перенес операцию на колене.

«Мовсар перенес операцию на колене. Он вернется в строй через три-четыре месяца», — приводит слова представителя команды ТАСС.

Из-за травмы 28-летний боец был вынужден сняться с поединка с Брайсом Митчеллом, который должен был пройти 6 ноября в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 214.

На счету Евлоева 16 побед и 0 поражений. В последнем поединке в июне этого года в турнире UFC Fight Night 207 Евлоев единогласным решением судей выиграл у американца Дэна Иге.