Участник UFC 258 потерял сознание после взвешивания
11:06
Американский боец UFC Бобби Грин потерял сознание после официального взвешивания на турнире UFC 258.
Грин должен был выйти на поединок против Джима Миллера.
«Бобби упал в обморок за кулисами сразу после процедуры взвешивания. Мы отменили этот поединок. Сейчас врачи восстанавливают его водный баланс», — цитирует слова главы UFC Даны Уайта MMA Fighting.
В активе 34-летнего Грина 27 побед при 11 поражениях. У Миллера 32 победы и 15 поражений.
Турнир UFC 258 пройдет ночью с 13 на 14 февраля в Лас-Вегасе. В главном бою вечера чемпион в полусреднем весе Камару Усман встретится с Гилбертом Бернсом.
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