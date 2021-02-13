Участник UFC 258 потерял сознание после взвешивания

Американский боец UFC Бобби Грин потерял сознание после официального взвешивания на турнире UFC 258.

Грин должен был выйти на поединок против Джима Миллера.

«Бобби упал в обморок за кулисами сразу после процедуры взвешивания. Мы отменили этот поединок. Сейчас врачи восстанавливают его водный баланс», — цитирует слова главы UFC Даны Уайта MMA Fighting.

В активе 34-летнего Грина 27 побед при 11 поражениях. У Миллера 32 победы и 15 поражений.

Турнир UFC 258 пройдет ночью с 13 на 14 февраля в Лас-Вегасе. В главном бою вечера чемпион в полусреднем весе Камару Усман встретится с Гилбертом Бернсом.