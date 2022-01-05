Диас о Порье: «Ты отстой, но надеюсь на бой с тобой. P. S. Оливейра, ты тоже отстой»

Американский боец ММА Нейт Диас выразил надежду на то, что в скором времени состоится поединок против бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Дастина Порье.

«Я только что поговорил с UFC и спросил у них насчет боя с Дастином Порье. Я хочу подраться с ним как можно быстрее, но они ответили, что Дастин — отстой и что они этого не хотят. Извини, Дастин, но ты отстой. Впрочем, надеюсь, что проведу с тобой бой как можно скорее. Давайте устроим это. P. S. [Чарльз] Оливейра, ты тоже отстой», — написал Диас на своей странице в Twitter.

На счету 36-летнего Диаса в ММА 20 побед и 13 поражений. В последнем поединке, который состоялся в июне на UFC 263, Диас единогласным решением судей уступил топовому полусредневесу Леону Эдвардсу.

В активе 32-летнего Порье 28 побед и 7 поражений. В декабре на UFC 269 Порье сразился с Чарльзом Оливейрой, проиграв действующему чемпиону легкого дивизиона удушающим приемом сзади.