Соннен назвал Макгрегора неудобным соперником для Оливейры

Бывший боец UFC и Bellator, ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен назвал Конора Макгрегора стилистически неудобным соперником для действующего чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры.

«Если есть кто-то, кого Конор [Макгрегор], скорее всего, победит и завоюет пояс, то это действующий чемпион, — сказал Соннен на видео, опубликованном на своем одноименном YouTube-канале. — Чарльз Оливейра против Конора Макгрегора — увлекательный поединок, но в то же время очень проблематичный для Оливейры. Конор Макгрегор — один из лучших ударников в истории этого спорта. Оливейра — очень динамичный ударник, который проявил настоящее борцовское мастерство в паре боев, но в других не смог».

В настоящее время Макгрегор занимает 9-ю строчку в рейтинге легковесов UFC. На его счету 22 победы и 6 поражений. В прошлом 33-летний ирландец владел поясами чемпиона UFC в полулегком и легком весах.