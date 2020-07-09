Американка Пейдж Ванзант (8-4), выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, обратилась к российским болельщикам. Ранее она демонстрировала фотографии, на которых полностью обнажена и прикрывалась различными предметами.

— Я хочу сказать огромное спасибо моим фанатам из России. Ценю вашу любовь и поддержку, — сказала Ванзант в интервью Youtube-каналу «UFC Russia». — И второе: если вы против женских боев, то могу сказать, что здесь важно понять, что мы считаем это искусством. Мы занимаемся этим, потому что мы этого хотим, это любим.

Для нас это не жестокий спорт. Он красивый, зрелищный, интригующий, и я очень надеюсь, что вы сможете разглядеть, что это никак не лишает нас женственности. Мы не становимся какими-то зверьми, выходя в октагон. Мы талантливы как вне, так и внутри клетки.

На UFC 251 она встретится с Амандой Рибас (9-1).