Оливейра рассказал, как его семья помогла ему собрать деньги на первый бой в США

Экс-чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра рассказал историю о том, как его семья помогла ему собрать деньги на первый бой в США.

Оливейра одержал семь побед подряд, прежде чем получил предложение провести бой в промоушене Ring of Combat в США.

Лига Ring of Combat была готова оплатить билет только в одну сторону, поэтому Оливейре нужно было найти способ раздобыть деньги на второй билет.

«Была Пасха. В то время моя бывшая жена и моя мать ходили на рынки, чтобы купить пасхальные яйца, коробки шоколада и тому подобное, — вспоминает Оливейра в интервью ютуб-каналу Renato Cariani (на английский язык перевел ютуб-канал Brazilian MMA Legends). — Они играли в лото на улице, чтобы собрать деньги. Таким образом они собрали деньги на билет».

«Я отправился туда без единого доллара в кармане, — продолжил Оливейра. — Приехав туда, мы отправились прямо в отель, и я помню, что завтрак был включен в стоимость проживания. Завтрак длился до 11 утра, а мы доехали туда в 10:30, поэтому первым делом пошли в ресторан. Я взял много еды, положил на стол, потом все это забрал к себе в номер, накрыв тряпкой. Потом мы ели это на обед и ужин... Арахисовое масло и мороженое».

Оппонентом Оливейры стал американец Дом Станко, а итогом противостояния стала победа Оливейры болевым приемом в первом раунде. Поединок прошел в апреле 2009 года в городе Атлантик-Сити.

В настоящее время на счету Оливейры 33 победы, 8 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.