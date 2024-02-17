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Сегодня, 08:08

Тюлюлин: «Федор Емельяненко в прекрасной форме»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец UFC Денис Тюлюлин после сбора в Приэльбрусье, где тренировалась команда Емельяненко, оценил форму самого Федора Емельяненко.

«Я приезжаю на третий сбор, и на каждом Федор был с нами. Человек с зарядки и до вечера находится в зале. По форме у Феди проблем нет. Я слышал интервью, где он говорил, что не будет драться по ММА. Но если взять мнение со стороны, он готов по любым правилам. Нет такого, что мы его где-то опережаем. Он соответствует нам, а мы пытаемся соответствовать ему. Емельяненко в прекрасной форме», — цитирует «РБ Спорт» Тюлюлина.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля 2023-го в Инглвуде, США.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-tyulyulin-fedor-emel-yanenko-v-prekrasnoj-forme/
Денис Тюлюлин
Федор Емельяненко
ММА
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