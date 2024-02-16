Милохин — о победе над Ханом: «Прошу прощения за такой быстрый бой»

Российский тиктокер Даня Милохин после победы над индийским блогером Аджмалом Ханом в дебютном боксерском поединке поделился впечатлениями от боя. Встреча проходила в Дубае (ОАЭ) в концертном зале «The Agenda».

«Я хотел продлить бой, не думал, что закончу в первом раунде. Думал, в третьем раунде его убить, но получилось случайно в первом. Прошу прощения за такой быстрый бой. Вы приехали ради меня, я очень благодарен, спасибо большое.

Боялся, что соперник может нанести мне урон. Получилось, как получилось, я счастлив», — заявил Милохин после победы.

22-летний Милохин вышел на бой с флагом России и под национальный гимн РФ.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера.