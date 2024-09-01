Деметриус Джонсон проиграл сабмишном на турнире по джиу-джитсу

Действующий чемпион ONE Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон принял участие в турнире IBJJF World Masters Championships. Он уверенно провел три поединка, но его беспроигрышную серию прервал Томоя Янагисава, который победил сабмишном.

Несмотря на поражение, «Могучий мышонок» был рад, что хорошо выступил в своем дебютном турнире черных поясов: «Я действительно хотел одержать хотя бы одну победу здесь, потому что это мой третий турнир. Первый турнир с обладателями черных поясов, и я счастлив», — сказал Джонсон на своем YouTube-канале.

До этого Джонсон завоевал золотую медаль среди обладателей коричневых поясов на предыдущем турнире IBJJF World Masters Championships.