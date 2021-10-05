Хабиб и Алекс Фергюсон обсудили отсутствие Криштиану Роналду в стартовом составе «МЮ»
10:47
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с экс-главным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.
Произошло это на стадионе во время матча 7-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:1). Среди прочего они обсудили ход матча, в частности, выход на поле во втором тайме Криштиану Роналду.
«Соперники видели, что Роналду не играет», — сказал Фергюсон.
«Он вышел во втором тайме», — отметил Нурмагомедов.
«Я знаю, но всегда нужно выставлять своих лучших игроков в стартовом составе», — сказал тренер.
Напомним, 36-летний Роналду не попал в стартовый состав и вышел на замену на 57-й минуте.
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