Дебютный бой Барнетта в Bellator отменен из-за его болезни

Поединок между бойцом Bellator Джошом Барнеттом и Ронни Маркесом был отменен.

Для Барнетта этот бой стал бы дебютным в промоушене.

— По совету Боксерской комиссии Гавайев главный бой между Барнеттом и Маркесом отменяется, — написал в Twitter исполнительный директор Bellator Скотт Кокер. — Барнетту запретили выйти на бой из-за серьезного заболевания.

42-летний американец провел последний бой в 2016 году — на турнире UFC Fight Night 93 он удушающим приемом победил Андрея Орловского.