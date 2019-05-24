Дастин Порье: "Я заставлю Хабиба ошибаться"

Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье уверен, что сможет победить россиянина Хабиба Нурмагомедова. Бойцы должны встретиться в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

– Я способен подниматься после падений, – цитирует Bjpenn Порье. – У меня есть черный пояс по джиу-джитсу. Люди не догадываются, как долго я занимаюсь джиу-джитсу. Это уже 14 или 15 лет. Я намерен показать свои способности и создать угрозу Хабибу, заставить его уважать меня. Я заставлю его ошибаться. Стоит ему замедлиться, и он упадет. Думаю, мой стиль может создать ему проблемы. Я добьюсь своего, как добивался всего в жизни.