Дастин Порье: «Спасибо Хабибу за очередной тяжелый жизненный урок»
19:44
Боец ММА Дастин Порье поблагодарил Хабиба Нурмагомедова за тяжелый жизненный урок. Американец проиграл россиянину в третьем раунде главного поединка UFC 242.
— Все происходит не просто так, — написал Порье в своем Instagram. — Это было уникальное путешествие. Спасибо Хабибу за очередной тяжелый жизненный урок. Никаких отговорок, никаких сожалений. Продолжаем движение.
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242
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