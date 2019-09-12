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Дастин Порье: «Спасибо Хабибу за очередной тяжелый жизненный урок»

19:44
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Боец ММА Дастин Порье поблагодарил Хабиба Нурмагомедова за тяжелый жизненный урок. Американец проиграл россиянину в третьем раунде главного поединка UFC 242.

— Все происходит не просто так, — написал Порье в своем Instagram. — Это было уникальное путешествие. Спасибо Хабибу за очередной тяжелый жизненный урок. Никаких отговорок, никаких сожалений. Продолжаем движение.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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