Дастин Порье: «Спасибо Хабибу за очередной тяжелый жизненный урок»

Боец ММА Дастин Порье поблагодарил Хабиба Нурмагомедова за тяжелый жизненный урок. Американец проиграл россиянину в третьем раунде главного поединка UFC 242.

— Все происходит не просто так, — написал Порье в своем Instagram. — Это было уникальное путешествие. Спасибо Хабибу за очередной тяжелый жизненный урок. Никаких отговорок, никаких сожалений. Продолжаем движение.