Дастин Порье: «Поговорю с Гейджи в больнице, ведь именно туда мы и отправимся после боя»

Второй номер рейтинга в легком весе Дастин Порье (29-7) сомневается, что его второй бой с Джастином Гейджи (24-4) продлится всю дистанцию.

«Когда Джастин будет драться, я буду покупать платные трансляции и смотреть, — сказал Порье в интервью Sports Illustrated. — Тот хаос, который он вносит в бой, и то, с какой готовностью он вступает в бой, вызывает у меня огромное уважение к этому парню. Он не пытается выиграть раунды, он пытается покончить с тобой. Именно за такими бойцами мне нравится наблюдать, и именно поэтому я с радостью принял реванш.

За последние пять лет мы оба развивались. Мы должны были развиваться, иначе мы не были бы до сих пор в первой пятерке рейтинга легкого веса. Мы оба все еще здесь спустя пять лет, и для этого мы оба многому научились и стали намного лучше.

Я не думаю, что бой продлится 25 минут. А если и продлится, то мы с ним поговорим об этом в больнице, потому что именно туда мы и отправимся».

Порье и Гейджи подерутся за титул BMF на турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.