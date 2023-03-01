Даррен Тилл раскрыл подробности своего ухода из UFC

Британский средневес Даррен Тилл (18-5) сообщил, что сам попросил главу UFC Дану Уайта освободить его от контракта.

«Что случилось? Я, Дана и Хантер все еще остаемся в хороших отношениях. Я попросил UFC освободить меня от контракта, чтобы разобраться с некоторыми другими делами в обозримом будущем. Они согласились, и я это ценю. Я никуда не ухожу, у меня большие планы, и я вернусь», — написал Тилл в Twitter.

Тилл в прошлом бою проиграл Дю Плесси (18-5) сабмишном в третьем раунде. Бойцы получили бонус «Бой вечера». Поединок состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Это поражение стало пятым для Тилла в последних шести боях.