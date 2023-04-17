Дариуш рассказал о первой реакции на отмену боя с Оливейрой: «Я готов был устроить бунт»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (24-4) признался, что был расстроен очередной отменой боя с экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой (33-9).

«Как только я узнал, что бой с Оливейрой отменили, я такой: «Проклятье». Я был реально расстроен, — сказал Дариуш в интервью The Schmo. — Знаете, это ведь не первая попытка организовать наш бой. В первый раз он отказался, во второй раз он сказал «да», но затем принял бой против Тони Фергюсона. И это уже третья попытка организовать наш бой. Я расстроен, ведь был настроен провести бой 6 мая, но, похоже, UFC хочет перенести наш бой на более поздний срок.

Я был расстроен примерно минуту. Потом успокоился. Я сказал руководству: «Вы же видите, что бой с Оливейрой сорвался, позвольте мне подраться с Махачевым в июле-августе». Но они сказали: «Нет, Махачев будет драться в октябре в Абу-Даби». Я такой: «Окей...» Я не хочу ждать до октября, но я хочу подраться за пояс. Тогда я сказал: «Дайте мне подраться с ним в октябре». Как я понял, руководство не считает, что я претендент номер один. Мне сказали, что впереди меня есть бойцы, отметив Дастина Порье. И в этот момент я готов был сломать свой стол. Я готов был устроить бунт".

Оливейра и Дариуш должны были подраться 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, однако бразилец получил травму плеча.