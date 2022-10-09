Даниэль Кормье дал прогноз на бой Андерсона Сильвы и Джейка Пола

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) уверен, что экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва победит Джейка Пола в боксерском поединке.

«Мне кажется, что Андерсон Сильва победит, — сказал Кормье на ESPN. — Но Джейк умеет драться. Я устал повторять, что этот парень — не подарок. Он умеет драться. Но мы говорим об Андерсоне, который победил Хулио Сезара Чавеса-младшего. Эта победа значительнее всех побед Джейка».