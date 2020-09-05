Дана Уайт заявил, что Чимаев может провести поединок с Майей на «Бойцовском острове»

Шведский боец ММА российского происхождения Хамзат Чимаев проведет поединок на «Бойцовском острове», заявил президент UFC Дана Уайт. Потенциальным соперником представителя Швеции он назвал бразильца Демиана Майю.

Ранее Чимаев получил рабочую визу в США. Он должен был провести поединок в августе, но ему помешали проблемы с визой. Уайт также сказал, что планируется проведение поединка с участием шведского спортсмена в Лас-Вегасе, а затем на «Бойцовском острове» в ОАЭ.

«Он будет биться здесь (в Лас-Вегасе — Прим. «СЭ») и он проведет поединок на бойцовском острове, — цитирует Уайта MMA Junike. — Этот парень хочет биться. Мне нравится такой настрой. Мы все еще работаем над боем для него. Мы обсуждаем его поединок с Демианом Майей на «Бойцовском острове».

26-летний Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе, провел восемь поединков в ММА и во всех победил (четыре нокаута). 42-летний Майя провел 38 поединков в ММА, победил 28 раз (три нокаута) и уступил в десяти боях.