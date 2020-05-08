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Дана Уайт взял на себя вину за срыв боя Нурмагомедов — Фергюсон

12:58
Дана Уайт между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым. Фото MMA Fighting.
Дана Уайт между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым. Фото MMA Fighting.
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Президент UFC Дана Уайт высказался об отмене боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Теперь американец подерется с Джастином Гэтжи на турнире UFC 249, который пройдет 9 мая.

— Раз не получилось организовать боя Хабиба и Тони, надо делать поединок Фергюсон — Гэтжи. Тут и думать нечего, — цитирует Уайта BT Sport. — Победитель этого боя станет временным чемпионом. Думаю, все видели, как Хабиб написал, что будет готов драться после Рамадана.

Люди обвиняли его в том, что он застрял в России, но Хабиб говорил правду. Никто из нас не мог предвидеть то, что случилось. Мы все приняли плохие решения, в результате которых он застрял в России.

Это не только его вина, мы все ошиблись. Я тоже принимаю ответственность за это. Но так уж вышло.

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