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Дана Уайт: «Вероятно, бой Масвидаля и Диаса стоило остановить»

12:00
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Глава UFC Дана Уайт — о поединке Хорхе Масвидаль — Нейт Диас. В главном поединке UFC 244 Масвидаль одержал победу техническим нокаутом. Бой был остановлен после третьего раунда, так как врачи не разрешили Диасу продолжать борьбу.

— Рассечения — это всегда большая проблема, — цитирует Уайта MMAJunkie. — Когда бой остановили, я сразу подумал: «да ну, парни, вы ведь не остановили бой Тайсона Фьюри». Хотя там были не эти ребята, в том поединке была другая комиссия. Но в целом поединки не останавливаются из-за рассечений. Но затем я поговорил с Диасом и увидел его лицо. Его бровь буквально перевернулась. И у него было еще одно рассечение под этим. Вероятно, бой стоило остановить. Хотел ли Диас продолжать бой? Да. Именно за это мы его любим. Но, вероятно, ему не стоило это делать.

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