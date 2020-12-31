Дана Уайт раскритиковал популярного блогера-боксера: «Аманда Нуньес отправит этого ребенка в кому»

Президент UFC Дана Уайт подверг острой критике Youtube-блогера Джейка Пол, который вступил в конфронтацию с рядом бойцов UFC, в том числе с Конором Макгрегором.

Ранее 23-летний Пол в грубой форме предложил провести боксерский поединок Макгрегору, а также его другу — бойцу Bellator Диллону Дэнису. У Пола две победы в двух боях на профессиональном ринге. В последнем, в ноябре 2020 года, он нокаутировал бывшего баскетболиста Нейта Робинсона.

«Аманда Нуньес (чемпионка UFC в двух весовых категориях. — Прим. «СЭ») нокаутирует этого ребенка, — цитирует Уайта MMA Junkie со ссылкой на «SHOUT!» Buffalo podcast. — Этот парень наверняка скажет: «Я никогда не буду драться с женщиной». Тебе и не следует этого делать, потому что она [Нуньес] введет тебя в кому. Этот парень просто какой-то пацан с улицы. Ему повезло, что сейчас пандемия. Он говорит о реальных людях, с которыми он мог бы столкнуться однажды вечером в ресторане или где-то еще. Это просто какой-то ребенок с Youtube».