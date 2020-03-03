Дана Уайт предположил, что Макгрегор не станет ждать Хабиба и проведет поединок с кем-то другим

Президент UFC Дана Уайт заявил, что хочет второго боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегром, но сомневается в том, что последний будет ждать поединка.

— Кого я хочу видеть следующим соперником Конора? Хабиба, если он победит Фергюсона, — цитирует TMZ Уайта. — Правда, я не знаю. хочет ли Конор ждать его. Посмотрим, как в итоге сложится. Макгрегор может быть, не захочет ждать Хабиба.

Первый поединок Конора и Хабиба состоялся в октябре 2018 года и завершился досрочной победой российского бойца, который защитил титул чемпиона.

После этого поражения ирландец не выходил в октагон больше года, но затем вернулся в январе 2020 года и за 40 секунд техническим нокаутом одержал победу над американцем Дональдом Серроне.

Следующий бой Нурмагомедова пройдет 19 апреля на турнире UFC 249 против Тони Фергюсона. Всего на счету российского бойца 28 побед и ни одного поражения. В активе Макгрегора 22 победы и четыре поражения.