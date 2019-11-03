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Дана Уайт опубликовал фото лица Диаса после наложения швов

12:06
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После поражения от Хорхе Масвидаля врачи наложили швы на рассечения Нейта Диаса. Фото его лица после процедуры опубликовал глава UFC Дана Уайт. Масвидаль одержал победу техническим нокаутом — после третьего раунда врачи не разрешили Диасу продолжать поединок.

— Эти рассечения были намного серьезнее, чем они выглядели по ТВ, — написал Уайт в Instagram. — Уважение Диасу за то, что он требовал от врачей разрешить ему продолжать бой.

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