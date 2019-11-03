Дана Уайт опубликовал фото лица Диаса после наложения швов

После поражения от Хорхе Масвидаля врачи наложили швы на рассечения Нейта Диаса. Фото его лица после процедуры опубликовал глава UFC Дана Уайт. Масвидаль одержал победу техническим нокаутом — после третьего раунда врачи не разрешили Диасу продолжать поединок.

— Эти рассечения были намного серьезнее, чем они выглядели по ТВ, — написал Уайт в Instagram. — Уважение Диасу за то, что он требовал от врачей разрешить ему продолжать бой.