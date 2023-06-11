Дана Уайт объявил о возможном закрытии целого дивизиона UFC после ухода Аманды Нуньес

Глава UFC Дана Уайт заявил, что женский легчайший дивизион, скорее всего, будет закрыт после завершения карьеры Аманды Нуньес (23-5).

«Закроем ли мы женский легчайший дивизион после ухода Аманды Нуньес? Думаю, что да. Я не принимаю такие решения сразу после турнира. Но в этом есть смысл», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Женский легчайший дивизион был открыт в 2017 году после подписания контракта с Крис Сайборг (26-2). Однако первой чемпионкой дивизиона стала Жермейн Де Рандами (10-4), которая победила Холли Холм (15-6) единогласным решением судей на UFC 208. Позже Де Рандами была лишена пояса. Нуньес завоевала этот титул, победив Сайборг на UFC 232 нокаутом в первом раунде. Бой состоялся в 2018 году.

Нуньес победила Ирен Алдану (14-7) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-43)?. Бой состоялся 10 июня (по местному времени) на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.