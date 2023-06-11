Оливейра получил денежный бонус за победу над Дариушем

Три бойца по итогам турнира UFC 289 удостоились денежного бонуса в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера».

Бонус получили экс-чемпион легкого дивизиона Чарльз Оливейра (34-9), полусредневес Майк Малотт (10-1) и представитель наилегчайшего веса Стив Эрцег (10-1).

Бонус за «Бой вечера» получили канадец Марк-Андре Баррио (16-6) и американец Эрик Андерс (15-8). Бойцы открывали главный кард турнира. Победу в поединке одержал канадец единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Турнир UFC 289 состоялся 10 июня (по местному времени) в Ванкувере, Канада.

