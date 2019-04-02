Дана Уайт: "Не верю, что Макгрегор действительно ушел на пенсию"

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что не верит, что ирландский боец ММА Конор Макгрегор действительно решил завершить карьеру в смешанных единоборствах и выйти на пенсию.

– Верю ли я, что Макгрегор действительно ушел на пенсию? Нет, – приводит MMAfighting слова Уайта. – Думаю, что есть что-то, чего хочет Конор. Он хочет встретиться лицом к лицу, я и он, и мы, вероятно, сделаем это в ближайшие пару недель и все выясним. Кого уважают больше, чем Конора Макгрегора? Я никогда не проявлял к нему неуважения.

У него много денег. Но он застрял на том, что хочет часть собственности. Если вы посмотрите на баскетбол, Майкл Джордан не владел частью лиги. Список продолжается и продолжается. Конор очень ценен для спорта и бренда UFC? Конечно. Это сложно, но я думаю, есть другие способы сделать его счастливым.. UFC будет здесь еще долго существовать после Конора Макгрегора, после Даны Уайт и всех остальных.

Свой последний поединок Макгрегор провел в титульном бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в октябре минувшего года. Этот поединок был главным на турнире UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.

Всего он провел 25 поединков в ММА: одержал 21 победу (18 из которых досрочно) и потерпел четыре поражения.

Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА