Дана Уайт назвал лучших бойцов, которые никогда не выигрывали титул UFC

Президент UFC Дана Уайт, отвечая на вопрос одного из фанатов, составил список из лучших бойцов промоушена, которым так и не удалось выиграть титул, сообщает BJ Penn.

Первым бойцом, которого он упомянул, был Дональд Серроне, удерживающий рекорд по количеству побед (23) в UFC. За Серроне идет Юрайя Фэйбер, который четырежды пытался завоевать титул промоушена, но все четыре раза оказались для него безуспешны.

Также в списке оказался бразилец Вандерлей Силва в 2000 году пытался отвоевать чемпионский пояс у Тито Ортиса. Еще одно имя — Джозеф Бенавидез, который принимал участие в трех титульных поединках.

Последним в списке Уайта идет Карлос Кондит, который владел временным титулом в 2012 году, но дважды останавливался в шаге от полноценного чемпионства.