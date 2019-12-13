Дана Уайт: «Мы предложили множество боев, от которых Гэтжи отказался»

Президент UFC Дана Уайт объяснил почему, если Конор Макгрегор победит Дональда Серроне на UFC 246, то, скорее всего, ирландец в следующем поединке проведет реванш с чемпионом легкого веса Хабибом Нурмагомедовым.

— Во-первых, давайте не будем списывать «Ковбоя» со счетов, — цитирует Уайта ESPN. — Ладно вам, ребята, Конор... посмотрите на то, что Макгрегор сделал за последние несколько лет, так? И затем он проигрывает Хабибу, в поединке, который был полон ненависти и вражды друг к другу. Это все было поднято на совершенно новый уровень.

Вы знаете, Гэтжи сейчас также находится на пути к вершине. Мы предложили ему множество боев, от которых Гэтжи отказался. Так что Конор следующий в очереди за титулом, если он побьет «Ковбоя».