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Дана Уайт: «Мы предложили множество боев, от которых Гэтжи отказался»

19:50
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Президент UFC Дана Уайт объяснил почему, если Конор Макгрегор победит Дональда Серроне на UFC 246, то, скорее всего, ирландец в следующем поединке проведет реванш с чемпионом легкого веса Хабибом Нурмагомедовым.

Во-первых, давайте не будем списывать «Ковбоя» со счетов, — цитирует Уайта ESPN. — Ладно вам, ребята, Конор... посмотрите на то, что Макгрегор сделал за последние несколько лет, так? И затем он проигрывает Хабибу, в поединке, который был полон ненависти и вражды друг к другу. Это все было поднято на совершенно новый уровень.

Вы знаете, Гэтжи сейчас также находится на пути к вершине. Мы предложили ему множество боев, от которых Гэтжи отказался. Так что Конор следующий в очереди за титулом, если он побьет «Ковбоя».

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