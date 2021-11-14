Президент UFC Дана Уайт не видит смысла в проведении повторного боя между Максом Холлоуэем и Конором Макгрегором.

«Я не знаю, что ждет Макса, но в его повторном бое с Алексом Волкановски есть смысл, — сказал Уайт после победы Холлоуэя над Яиром Родригесом. — Конора еще даже нет... Конор все еще ранен. Глупо говорить об этой идее».

В ночь на 14 ноября в главном событии UFC Fight Night 197 в Лас-Вегасе Холлоуэй единогласным решением судей выиграл у Яира Родригеса. На его счету 23 победы и 6 поражений.