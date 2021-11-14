Тренер показал фотографию опухшей ноги Родригеса после боя с Холлоуэем

Тренер мексиканского полулегковеса UFC Яира Родригеса Исраэль Мартинес показал фотографию опухшей ноги своего подопечного после боя с Максом Холлоуэем.

«Вау. Нога Родригеса после эпичной битвы с Максом Холлоуэем», — прокомментировал фотографию Мартинес.

Родригес уступил Холлоуэю по итогам пятираундового поединка. Бойцы сразились в главном событии турнира UFC Fight Night 197, который завершился в ночь на 14 ноября в Вегасе.