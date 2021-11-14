Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Тренер показал фотографию опухшей ноги Родригеса после боя с Холлоуэем

11:19
Яир Родригес против Макса Холлоуэя. Фото Instagram
Яир Родригес против Макса Холлоуэя. Фото Instagram

Тренер мексиканского полулегковеса UFC Яира Родригеса Исраэль Мартинес показал фотографию опухшей ноги своего подопечного после боя с Максом Холлоуэем.

«Вау. Нога Родригеса после эпичной битвы с Максом Холлоуэем», — прокомментировал фотографию Мартинес.

Родригес уступил Холлоуэю по итогам пятираундового поединка. Бойцы сразились в главном событии турнира UFC Fight Night 197, который завершился в ночь на 14 ноября в Вегасе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
Читайте также
Овечкин вдохновил юниора, побившего его рекорд. Во втором матче за сборную 16-летний форвард забил супергол
Группа мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши
0