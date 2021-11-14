Тренер показал фотографию опухшей ноги Родригеса после боя с Холлоуэем
11:19
Тренер мексиканского полулегковеса UFC Яира Родригеса Исраэль Мартинес показал фотографию опухшей ноги своего подопечного после боя с Максом Холлоуэем.
«Вау. Нога Родригеса после эпичной битвы с Максом Холлоуэем», — прокомментировал фотографию Мартинес.
Wow. @panteraufc foot after an epic battle with @BlessedMMA! @ufc pic.twitter.com/sqeWukMs00— Israel Martinez (@IzzyStyle) November 14, 2021
Родригес уступил Холлоуэю по итогам пятираундового поединка. Бойцы сразились в главном событии турнира UFC Fight Night 197, который завершился в ночь на 14 ноября в Вегасе.
Читайте также
Овечкин вдохновил юниора, побившего его рекорд. Во втором матче за сборную 16-летний форвард забил супергол
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю