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Дана Уайт: «Хабиб переносит болезнь отца, как настоящий мужик»

14:58
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стойко переносит болезнь отца — Абдулманапа Нурмагомедова, сообщил на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 171 президент UFC Дана Уайт.

— Вчера говорил с Хабибом, но он мне ничего не сказал. Думаю, он молчал, потому что не хотел лишний раз это обсуждать. Мы поговорили сегодня после того, как я обо всем узнал. Он тяжело это переживает, но при этом остается гордым парнем. Переживает все, как настоящий мужик. Вы знаете, как я люблю своего отца, так что мог представить, как Хабибу сейчас тяжело, — сказал Уайт.

Ранее стало известно, что у отца Хабиба — коронавирус. 57-летний Нурмагомедов был введен в искусственную кому, он находится в одном из госпиталей Москвы.

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