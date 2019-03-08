Дана Уайт: "Боя Макгрегора и Серроне не будет. Конор хочет драться с Хабибом"

Президент UFC Дана Уайт заявил, что поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне не состоится, информирует MMA Junkie.

По его словам, Макгрегор хочет провести реванш с российским чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

– Боя Макгрегора и Серроне не будет. Конор хочет драться с Хабибом. Пусть он определится со своим будущим. Но тем временем Дональд вчера был в моём офисе. Он хочет драться, – приводит слова Уайта MMA Junkie.

Макгрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию после боя в рамках турнира UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе против Нурмагомедова.

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